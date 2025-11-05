Journée Mondiale de l’Enfance Montélimar

Journée Mondiale de l’Enfance

Palais des Congrès Montélimar Drôme

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

Le thème de cette année est le Tour du monde en un jour.

Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes service.communication@montelimar.fr

English :

This year’s theme is Around the World in a Day.

German :

Das diesjährige Thema lautet In einem Tag um die Welt .

Italiano :

Il tema di quest’anno è Il giro del mondo in un giorno.

Espanol :

El tema de este año es La vuelta al mundo en un día.

