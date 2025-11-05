Journée Mondiale de l’Enfance Montélimar
Journée Mondiale de l’Enfance Montélimar mercredi 5 novembre 2025.
Journée Mondiale de l’Enfance
Palais des Congrès Montélimar Drôme
Début : 2025-11-05 14:00:00
fin : 2025-11-05 17:00:00
2025-11-05
Le thème de cette année est le Tour du monde en un jour.
Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes service.communication@montelimar.fr
English :
This year’s theme is Around the World in a Day.
German :
Das diesjährige Thema lautet In einem Tag um die Welt .
Italiano :
Il tema di quest’anno è Il giro del mondo in un giorno.
Espanol :
El tema de este año es La vuelta al mundo en un día.
L’événement Journée Mondiale de l’Enfance Montélimar a été mis à jour le 2025-10-24 par Montélimar Tourisme Agglomération