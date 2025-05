Journée mondiale de l’environnement – Saintes, 5 juin 2025 07:00, Saintes.

Charente-Maritime

Journée mondiale de l’environnement Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-05

2025-06-05

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, l’association Environat propose un nettoyage participatif dans l’espace naturel protégé de la Palu

Informations et inscriptions 05 46 93 23 47.

Parking de la Palu (RDV)

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47 contact@environat.fr

English :

To mark World Environment Day, the Environat association is organizing a participative clean-up of the Palu protected natural area

Information and registration: 05 46 93 23 47.

German :

Anlässlich des Weltumwelttages bietet der Verein Environat eine partizipative Reinigung im Naturschutzgebiet La Palu an

Informationen und Anmeldungen: 05 46 93 23 47.

Italiano :

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, l’associazione Environat organizza una pulizia comune nell’area naturale protetta di La Palu

Informazioni e iscrizioni: 05 46 93 23 47.

Espanol :

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la asociación Environat organiza una limpieza conjunta en el espacio natural protegido de La Palu

Información e inscripciones: 05 46 93 23 47.

