Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie – Place Saint-Volusien Foix, 17 mai 2025 13:00, Foix.

Ariège

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie Place Saint-Volusien Halle Saint-Volusien Foix Ariège

Début : 2025-05-17 13:00:00

fin : 2025-05-17 23:59:00

2025-05-17

Lune et L’autre vous invite à une journée de fête et de luttes à Foix !

Le 17 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, retrouvons-nous pour une manifestation festive, militante et conviviale!

Place Saint-Volusien Halle Saint-Volusien

Foix 09000 Ariège Occitanie +33 7 49 33 40 18 snowgay.ax@gmail.com

English :

Lune et L?autre invites you to a day of celebration and struggle in Foix!

On May 17, to mark World Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, let?s get together for a festive, militant and convivial event!

German :

Lune et L’autre lädt Sie zu einem Tag des Feierns und der Kämpfe in Foix ein!

Am 17. Mai, dem Welttag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie, treffen wir uns zu einer festlichen, kämpferischen und geselligen Veranstaltung!

Italiano :

Lune et L’autre vi invita a una giornata di festa e di lotta a Foix!

Il 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, ci riuniamo per un evento festivo, militante e conviviale!

Espanol :

Lune et L’autre le invita a una jornada de fiesta y lucha en Foix

El 17 de mayo, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, nos reuniremos en un acto festivo, militante y de convivencia

