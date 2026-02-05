Journée mondiale des abeilles Vironvay

Journée mondiale des abeilles

Eglise Saint-Germain, Route de la Chapelle Vironvay Eure

Il existe près de 400 espèces d’abeilles sauvages en Normandie et nombre d’entre elles butinent sur nos coteaux. Venez les découvrir ! .

Eglise Saint-Germain, Route de la Chapelle Vironvay 27400 Eure Normandie +33 2 32 50 89 52

