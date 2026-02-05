Journée mondiale des abeilles Vironvay
Journée mondiale des abeilles Vironvay mercredi 20 mai 2026.
Journée mondiale des abeilles
Eglise Saint-Germain, Route de la Chapelle Vironvay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Il existe près de 400 espèces d’abeilles sauvages en Normandie et nombre d’entre elles butinent sur nos coteaux. Venez les découvrir ! .
Eglise Saint-Germain, Route de la Chapelle Vironvay 27400 Eure Normandie +33 2 32 50 89 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée mondiale des abeilles
L’événement Journée mondiale des abeilles Vironvay a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Seine Eure