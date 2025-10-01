JOURNEE MONDIALE DES ANIMAUX Marseillan

Animations gratuites et ouvertes à tous pour célébrer l’Animal. Animations, spectacle musical déambulatoire, mini-ferme et ateliers créatifs.

S’il y a une date à marquer d’une patte blanche , c’est bien le 1er octobre ! Chaque année, elle célèbre la Journée mondiale des animaux. Partout dans le monde, différentes actions sont menées afin de les protéger, de les respecter et de les aimer. Animaux de compagnie ou animaux sauvages, toutes les espèces sont à l’honneur. Marseillan s’inscrit pour la seconde fois dans cette journée dédiée à ceux avec qui nous partageons la planète et que nous devons à tout prix protéger.Programme de la journée mondiale des animaux14h à 18h Ateliers et jeuxUne mini-ferme pour rencontrer poney, ânes, alpagas, chèvres et volaillesUn stand de maquillage pour se transformer en animalDes jeux de société sur le thème des animaux avec la Ludothèque de MarseillanMais aussi, des ateliers créatifs pour créer des animaux ​Ateliers ORIGAMIS en groupe 14h00, 15h00 et 16h00, proposé par Des plis et vous Ateliers MODELAGE 14h, 15h, 16h et 17hAtelier de FABRICATION 14h 15h, 16h et 17h.Dessiner des petits animaux sur une plaque en bois Le découper, le poncer et éventuellement le colorier.Exposition de sculptures, peintures et photographies autour du chat. Collecte de croquettes par l‘Association Le Chat MarseillanaisAnimation participative L’hôpital des tortues pour sensibiliser à l’émergence et à la protection des tortues par le CestMed.La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas proposera un ensemble de jeux coffre aux trésors (crânes, becs, plumes, carapaces…), panneaux aimantés sur les roselières, jeu des becs, jeu des migrations, cycle de vie des amphibiens, les insectes, etcDécouvrir la biodiversité de proximité, appréhender les dangers pour la petite faune et identifier les solutions pour neutraliser ces dangers. Jeu autour des hippocampes avec le CPIE Bassin de Thau .Exposition de l’association Ailerons et présentation de ses programmes de protection des animaux marinsAnim’Empathe proposera des animations pour enfants dans le cadre de PECCRAM (programme d’éducation à la connaissance du chien et au risque d’accident par morsures) apprendre à lire le chien bien vivre avec. … Et pour le bien-être des animaux massage et naturopathie.La SPA de Montpellier Méditerranée Métropole sera présente pour informer sur adoptions, le bénévolat, et les dons financiers.15h30 Spectacle “Le plastique à la dérive” par la Cie “Les papillons bleus”Spectacle de musique et de marionnettesEmbarqués dans une fable aquatique aux parfums d’Asie, les animaux marins en colère se lèvent et chantent l’urgence d’un continent plastique à la dérive. Cet étonnant équipage vogue, entrainé malgré lui au travers d’une odyssée musicale émouvante, sincère et poétique, pour faire entendre tour à tour la voix de l’océan. Une épopée pleine d’espoir dont l’issue reste à venir et dépend de chacun de nous…18h Remise des prix du concours photo « Nos amis animaux »Les plus belles photos de chaque catégorie seront récompensées.Retrouvez les plus beaux clichés sélectionnés par le jury en exposition tout au long de la journée sur la place du Théâtre. .

Free events open to all to celebrate the Animal. Animations, musical show, mini-farm and creative workshops.

Kostenlose und für alle offene Animationen, um das Tier zu feiern. Animationen, musikalische Wandershow, Mini-Bauernhof und kreative Workshops.

Eventi gratuiti aperti a tutti per celebrare gli animali. Animazioni, spettacolo musicale, mini-fattoria e laboratori creativi.

Actos gratuitos y abiertos a todos para celebrar a los animales. Animaciones, espectáculo musical, minigranja y talleres creativos.

