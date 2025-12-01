Journée mondiale des droits de Homme avec Amnesty international de Vichy Structure information jeunesse Vichy Communauté Vichy

Journée mondiale des droits de Homme avec Amnesty international de Vichy

Structure information jeunesse Vichy Communauté 25 boulevard de l’hôtel de ville Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Amnesty international de Vichy sera présente sur la journée des droits de l’Homme pour recueillir votre soutien en signant la pétition en ligne dans les locaux de la Sij Vichy communauté.

.

Structure information jeunesse Vichy Communauté 25 boulevard de l’hôtel de ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 05 27 sij@vichy-communaute.fr

English :

Amnesty International Vichy will be present on Human Rights Day to gather your support by signing the online petition at the Sij Vichy communauté offices.

L’événement Journée mondiale des droits de Homme avec Amnesty international de Vichy Vichy a été mis à jour le 2025-11-27 par Vichy Destinations