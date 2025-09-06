Journée mondiale des limicoles visite guidée et conférence à la Réserve ornithologique du Teich Le Teich
samedi 6 septembre 2025.
Journée mondiale des limicoles visite guidée et conférence à la Réserve ornithologique du Teich
Rue du Port Le Teich Gironde
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
À l’occasion de la Journée mondiale des Limicoles, la Réserve ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à venir observer et étudier les oiseaux du bassin d’Arcachon !
Rendez-vous de 15h30 à 18h30 pour une balade guidée au cœur de la Réserve ornithologique !
16€/adulte, 11€/tarif réduit, 48€/famille
À partir de 12 ans, jumelles fournies.
Adrien de Montaudouin, ornithologue à la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (SEPANSO), donnera à partir de 19h une conférence pour tout comprendre de l’écologie et de la migration des limicoles sur le bassin d’Arcachon.
À la Salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich.
Entrée gratuite, sur inscription.
Détails du programme
https://bit.ly/limicoles2025 .
Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine
