Journée mondiale des limicoles visite guidée et conférence à la Réserve ornithologique du Teich Le Teich

Rue du Port Le Teich Gironde

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

À l’occasion de la Journée mondiale des Limicoles, la Réserve ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à venir observer et étudier les oiseaux du bassin d’Arcachon !

Rendez-vous de 15h30 à 18h30 pour une balade guidée au cœur de la Réserve ornithologique !

16€/adulte, 11€/tarif réduit, 48€/famille

À partir de 12 ans, jumelles fournies.

Adrien de Montaudouin, ornithologue à la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (SEPANSO), donnera à partir de 19h une conférence pour tout comprendre de l’écologie et de la migration des limicoles sur le bassin d’Arcachon.

À la Salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich.

Entrée gratuite, sur inscription.

https://bit.ly/limicoles2025 .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

