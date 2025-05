Journée Mondiale des Luttes LGBTQIA+ – Saint-Céré, 17 mai 2025 14:00, Saint-Céré.

Lot

Journée Mondiale des Luttes LGBTQIA+ Jardin Public Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Journée festive et engagée autour des luttes LGBTQIA+ pour tous les âges, avec lectures de contes, ateliers, chorale, DJ set, scène ouverte, courts-métrages, stands associatifs, fresque collaborative, jeux de société, exposition de livres et BDs.

Un goûter est offert pour tout le monde, puis finissez la journée en musique avec la chorale militante Les Ruraleur.euses à 19h et un DJ set à 20h.

Food-trucks et buvette sur place.

De 14h à 00h.

14h30 Lecture de contes pour enfants Par Clémence

15h Atelier “Histoire des luttes LGBTQIA+” Par Otto

16h Lecture de contes pour enfants Par Clémence

16h Atelier d’écriture Par Juliette

16h30 Goûter offert pour tout le monde !

17h Atelier “Histoire des luttes LGBTQIA+” Par Otto

17h30 Présentation des associations

18h Scène ouverte !

19h Chorale militante Par “Les Ruraleur.euses”

20h DJ set Par Eko .

Jardin Public

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00 artscenes46@yahoo.fr

English :

A festive day of LGBTQIA+ activism for all ages, with story readings, workshops, a choir, a DJ set, an open stage, short films, association stands, a collaborative fresco, board games and an exhibition of books and comics.

A snack is provided for everyone, then end the day in music with the militant choir Les Ruraleur.euses at 7pm and a DJ set at 8pm.

Food-trucks and refreshments on site.

German :

Festlicher und engagierter Tag rund um die Kämpfe von LGBTQIA+ für alle Altersgruppen, mit Märchenlesungen, Workshops, Chor, DJ-Set, offener Bühne, Kurzfilmen, Vereinsständen, kollaborativem Fresko, Gesellschaftsspielen, Buch- und Comicausstellung.

Es gibt einen Imbiss für alle, dann lassen Sie den Tag musikalisch ausklingen mit dem militanten Chor Les Ruraleur.euses um 19 Uhr und einem DJ-Set um 20 Uhr.

Food-Trucks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Una giornata di festa all’insegna dell’attivismo LGBTQIA+ per tutte le età, con letture di storie, laboratori, un coro, un DJ set, un palco aperto, cortometraggi, stand della comunità, un affresco collaborativo, giochi da tavolo e una mostra di libri e fumetti.

Per concludere la giornata, alle 19.00 è prevista una merenda per tutti, mentre alle 20.00 è previsto un DJ set con la musica del coro attivista Les Ruraleur.euses.

Camioncini e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Una jornada festiva de activismo LGBTQIA+ para todas las edades, con lecturas de cuentos, talleres, un coro, un DJ set, un escenario abierto, cortometrajes, stands de asociaciones, un fresco colaborativo, juegos de mesa y una exposición de libros y cómics.

Habrá un tentempié para todos, y la jornada terminará con la música del coro activista Les Ruraleur.euses a las 19:00 y un DJ set a las 20:00.

Camiones de comida y refrescos in situ.

L’événement Journée Mondiale des Luttes LGBTQIA+ Saint-Céré a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Vallée de la Dordogne