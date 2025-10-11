Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2025 Parc floral de Paris Paris

Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2025 Parc floral de Paris Paris samedi 11 octobre 2025.

Nichés au cœur du bois, à proximité du château de Vincennes, les allées verdoyantes et les espaces naturels du Parc Floral abritent une grande diversité d’oiseaux. Des espèces familières, comme les mésanges ou les rouges-gorges, aux visiteurs plus discrets, ce parc constitue un véritable refuge pour la biodiversité.

À l’occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, partez à la rencontre de ces habitants ailés aux côtés d’un guide passionné. Une sortie idéale pour apprendre à les observer, reconnaître leurs chants, comprendre leurs comportements et découvrir le rôle essentiel qu’ils jouent dans l’équilibre des écosystèmes !

Le château de Vincennes et la Ville de Paris s’associent pour vous faire découvrir les oiseaux du Parc floral !

Le samedi 11 octobre 2025

de 13h45 à 15h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Parc floral de Paris Route de l’artillerie 75012 94300 Vincennes, FranceParis

https://www.chateau-de-vincennes.fr/agenda/journee-mondiale-des-oiseaux-migrateurs/a-la-decouverte-des-oiseaux-du-parc-floral-de-paris +33148083120