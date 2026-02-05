Journée mondiale des oiseaux migrateurs Val-de-Reuil
Journée mondiale des oiseaux migrateurs Val-de-Reuil lundi 12 octobre 2026.
Journée mondiale des oiseaux migrateurs
Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-12 10:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Venez observer et entendre les oiseaux avant leur départ en migration. .
Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 50 89 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée mondiale des oiseaux migrateurs
L’événement Journée mondiale des oiseaux migrateurs Val-de-Reuil a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Seine Eure