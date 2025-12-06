Journée mondiale des sols à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris

La journée mondiale des sols a lieu chaque année le 5 décembre.

Dans le cadre de celle-ci, nous vous proposons de visiter et découvrir notre parcelle en maraichage sur sol vivant avec notre stand d’animation autour de la ressource « sol ». Découvrez les différentes techniques utilisées à la Ferme de Paris pour la conservation de celui-ci.

Samedi 6 décembre de 14h à 16h en libre et en continu.

Quelle est la place des sols dans le système agricole actuel? Comment préserver leur richesse?

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/