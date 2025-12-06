Journée mondiale des sols à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris
Journée mondiale des sols à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris samedi 6 décembre 2025.
La journée mondiale des sols a lieu chaque année le 5 décembre.
Dans le cadre de celle-ci, nous vous proposons de visiter et découvrir notre parcelle en maraichage sur sol vivant avec notre stand d’animation autour de la ressource « sol ». Découvrez les différentes techniques utilisées à la Ferme de Paris pour la conservation de celui-ci.
Samedi 6 décembre de 14h à 16h en libre et en continu.
Quelle est la place des sols dans le système agricole actuel? Comment préserver leur richesse?
Le samedi 06 décembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T15:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T16:00:00+02:00
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/