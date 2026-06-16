Journée Mondiale des Sols Salle des fêtes Landrais
Journée Mondiale des Sols Salle des fêtes Landrais samedi 5 décembre 2026.
Landrais
Journée Mondiale des Sols
Salle des fêtes Place de la mairie Landrais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Dans le cadre de la journée mondiale des Sols, la Communauté de Communes organise des animations autour de la thématique des sols.
Au programme
15h spectacle sous-terre par la Compagnie Matilou
18h Conférence sol et santé avec Marc-Antoine Selosse
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Salle des fêtes Place de la mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 22 33 contact@aunis-sud.fr
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English :
As part of World Soil Day, the Community of Communes is organizing events centered on the theme of soil.
On the program:
3:00 p.m.: Underground performance by the Matilou Company
6:00 p.m.: Lecture on soil and health with Marc-Antoine Selosse
L’événement Journée Mondiale des Sols Landrais a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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