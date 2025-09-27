Journée Mondiale des Sourds Caen
Journée Mondiale des Sourds Caen samedi 27 septembre 2025.
Journée Mondiale des Sourds
Rue des Jacobins Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
La Journée Mondiale des Sourds est organisée par l’association Quand les Sourds Rêvent. Elle vise à sensibiliser le public à la culture sourde, à promouvoir la langue des signes française (LSF) en renforçant et en s’appuyant sur les liens entre sourds et entendants.
A l’occasion de la Journée mondiale des Sourds, l’association Quand les Sourds rêvent vous propose une journée d’initiations, de découverte et d’échanges. Elle vise à sensibiliser le public à la culture sourde, à promouvoir la langue des signes française (LSF) en renforçant et en s’appuyant sur les liens entre sourds et entendants.
Programme
10h Ouverture
11h Séance de Yoga par Séverine Malo, Yoga pour tous
11h30 Initiation à la Langue des Signes Française Pour public entendant par Uni’Signes
12h Présentation de l’Unité d’Accueil et de Soins pour Patients Sourds de Normandie (UASS) et Maisons Sport Santé du CHU Caen Normandie
13h30 Animation Langue des Signes Française Pour public sourd par Uni’Signes
14h Chansigne dédié à la Journée Mondiale des Sourds
14h30 Mini-concert Chansigné par Vincent Mil et Vincent Delahaye
15h30 Présentation de l’application Rogervoice
16h Chansigne dédié à la Journée Mondiale des Sourds
16h30 Discours de clôture et résultats du tirage au sort du jeu quiz .
Rue des Jacobins Caen 14000 Calvados Normandie quandlessourdsrevent@gmail.com
English : Journée Mondiale des Sourds
World Deaf Day is organized by the association Quand les Sourds Rêvent. It aims to raise public awareness of deaf culture and promote French sign language (LSF) by strengthening and building on links between deaf and hearing people.
German : Journée Mondiale des Sourds
Der Welttag der Gehörlosen wird von der Organisation Quand les Sourds Rêvent (Wenn die Gehörlosen träumen) organisiert. Er soll die Öffentlichkeit für die Gehörlosenkultur sensibilisieren und die französische Gebärdensprache (LSF) fördern, indem er die Verbindungen zwischen Gehörlosen und Hörenden stärkt und auf ihnen aufbaut.
Italiano :
La Giornata Mondiale dei Sordi è organizzata dall’associazione Quand les Sourds Rêvent. Ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cultura dei sordi e di promuovere la lingua dei segni francese (LSF), rafforzando e costruendo i legami tra persone sorde e udenti.
Espanol :
El Día Mundial de los Sordos está organizado por la asociación Quand les Sourds Rêvent. Su objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre la cultura sorda y promover la lengua de signos francesa (LSF), reforzando y consolidando los vínculos entre sordos y oyentes.
L’événement Journée Mondiale des Sourds Caen a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Caen la Mer