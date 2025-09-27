Journée Mondiale des Sourds Caen

Journée Mondiale des Sourds Caen samedi 27 septembre 2025.

Journée Mondiale des Sourds

Rue des Jacobins Caen Calvados

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

A l’occasion de la Journée mondiale des Sourds, l’association Quand les Sourds rêvent vous propose une journée d’initiations, de découverte et d’échanges. Elle vise à sensibiliser le public à la culture sourde, à promouvoir la langue des signes française (LSF) en renforçant et en s’appuyant sur les liens entre sourds et entendants.

Programme

10h Ouverture

11h Séance de Yoga par Séverine Malo, Yoga pour tous

11h30 Initiation à la Langue des Signes Française Pour public entendant par Uni’Signes

12h Présentation de l’Unité d’Accueil et de Soins pour Patients Sourds de Normandie (UASS) et Maisons Sport Santé du CHU Caen Normandie

13h30 Animation Langue des Signes Française Pour public sourd par Uni’Signes

14h Chansigne dédié à la Journée Mondiale des Sourds

14h30 Mini-concert Chansigné par Vincent Mil et Vincent Delahaye

15h30 Présentation de l’application Rogervoice

16h Chansigne dédié à la Journée Mondiale des Sourds

16h30 Discours de clôture et résultats du tirage au sort du jeu quiz .

Rue des Jacobins Caen 14000 Calvados Normandie quandlessourdsrevent@gmail.com

English : Journée Mondiale des Sourds

World Deaf Day is organized by the association Quand les Sourds Rêvent. It aims to raise public awareness of deaf culture and promote French sign language (LSF) by strengthening and building on links between deaf and hearing people.

German : Journée Mondiale des Sourds

Der Welttag der Gehörlosen wird von der Organisation Quand les Sourds Rêvent (Wenn die Gehörlosen träumen) organisiert. Er soll die Öffentlichkeit für die Gehörlosenkultur sensibilisieren und die französische Gebärdensprache (LSF) fördern, indem er die Verbindungen zwischen Gehörlosen und Hörenden stärkt und auf ihnen aufbaut.

Italiano :

La Giornata Mondiale dei Sordi è organizzata dall’associazione Quand les Sourds Rêvent. Ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cultura dei sordi e di promuovere la lingua dei segni francese (LSF), rafforzando e costruendo i legami tra persone sorde e udenti.

Espanol :

El Día Mundial de los Sordos está organizado por la asociación Quand les Sourds Rêvent. Su objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre la cultura sorda y promover la lengua de signos francesa (LSF), reforzando y consolidando los vínculos entre sordos y oyentes.

