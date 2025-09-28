JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS LA FACULTÉ DE MÉDECINE Montpellier

JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS LA FACULTÉ DE MÉDECINE Montpellier dimanche 28 septembre 2025.

JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS LA FACULTÉ DE MÉDECINE

2 Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

A l’occasion du week-end de la Journée Mondiale des sourds, l’Office de Tourisme organise 2 visites en LSF avec notre guide partenaire Françoise CASAS le dimanche 28 septembre

A l’occasion du week-end de la Journée Mondiale des sourds, l’Office de Tourisme organise 2 visites en LSF avec notre guide partenaire Françoise CASAS le dimanche 28 septembre

► 10h-12h CENTRE HISTORIQUE ESSENTIELLE

Rendez-vous Office de Tourisme / Place de la Comédie

Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles. Un voyage de mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l’ambiance si particulière de l’Écusson. La visite inclut la découverte du mikvé (bain rituel juif médiéval) et une cour d’hôtel particulier.

Tarif Gratuit

► 14h-16h FACULTE DE MEDECINE EN LSF

Rendez-vous devant la Faculté de médecine, 2 Rue de l’École de Médecine 34 000 Montpellier

La Faculté de Médecine, un bâtiment historique La plus ancienne Faculté de Médecine du monde encore en activité vous ouvre ses portes… Vous accéderez à la cour de l’ancien monastère, à la salle des actes, à l’amphithéâtre d’Anatomie et à la salle Delmas Orfila Rouvière où des pièces majeures du Conservatoire d’anatomie sont exposées le temps de sa fermeture pour travaux.

Tarif Gratuit

Réservation obligatoire au comptoir de l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole ou par téléphone .

2 Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

On the occasion of the World Day of the Deaf weekend, the Tourist Office is organizing 2 tours in LSF with our partner guide Françoise CASAS on Sunday September 28

German :

Anlässlich des Wochenendes des Welttages der Gehörlosen organisiert das Fremdenverkehrsamt am Sonntag, den 28. September, 2 Besichtigungen in LSF mit unserer Partnerführerin Françoise CASAS

Italiano :

In occasione del weekend della Giornata Mondiale dei Sordi, l’Ufficio del Turismo organizza 2 visite guidate a LSF con la nostra guida partner Françoise CASAS domenica 28 settembre

Espanol :

Con motivo del fin de semana del Día Mundial de las Personas Sordas, la Oficina de Turismo organiza 2 visitas guiadas en LSF con nuestra guía colaboradora Françoise CASAS el domingo 28 de septiembre

L’événement JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS LA FACULTÉ DE MÉDECINE Montpellier a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT MONTPELLIER