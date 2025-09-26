Journée Mondiale des Sourds Mairie des 13e et 14e arrondissements Marseille 14e Arrondissement

Vendredi 26 septembre 2025 de 18h à 21h. Mairie des 13e et 14e arrondissements 72, rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

La Journée Mondiale des Sourds est l’une des journées culturelles les plus importantes pour la communauté sourde car elle lui permet de sensibiliser, d’informer et de rendre plus visible le monde de la surdité.

La Mairie de secteur a souhaité s ‘associer à cette journée pour affirmer son soutien aux personnes sourdes et malentendantes.

Le drapeau Sourd sera déployé, des chants en LSF de la Marseillaise seront signés par des enfants ainsi qu’une représentation de danse Hip Hop. .

Mairie des 13e et 14e arrondissements 72, rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 44 97 bbehiri@marseille.fr

English :

World Deaf Day

German :

Welttag der Gehörlosen

Italiano :

Giornata mondiale dei sordi

Espanol :

Día Mundial de las Personas Sordas

