JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS – VISITES EN LSF Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS – VISITES EN LSF

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cette année encore, dans le cadre de la journée Mondiale des Sourds, qui aura lieu cette année à l’occasion des journées du patrimoine, nous organisons des visites guidées gratuites en LSF à destination du public sourd et malentendant.

Cette année encore, dans le cadre de la journée Mondiale des Sourds, qui aura lieu cette année à l’occasion des journées du patrimoine, nous organisons des visites guidées gratuites en LSF à destination du public sourd et malentendant.

Visites gratuites sur réservation obligatoire à l’accueil de l’Office de Tourisme, par mail contact@ot-montpellier.fr ou téléphone

► 10h30-12h30 : CENTRE HISTORIQUE ESSENTIELLE – LSF

Rendez-vous : Office de Tourisme / Place de la Comédie

Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles. Un voyage de mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l’ambiance si particulière de l’Écusson. La visite inclut la découverte du mikvé (bain rituel juif médiéval) et une cour d’hôtel particulier.

Tarif : Gratuit

► 14h-15h : LE SANCTUAIRE SAINT-ROCH – LSF

Rendez-vous devant l’église Saint-Roch

Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.

Tarif : Gratuit

►15h – 16h : LA CHAPELLE SAINT-CHARLES – LSF

En 1678, Louis XIV ordonne la création à Montpellier d’un hôpital général pour les pauvres et les indigents sur l’emplacement du couvent des Carmes. La chapelle affectée à l’hôpital, dédiée à Saint Charles, est agrandie et remaniée par Jean Giral en 1751 puis Jacques Nogaret.

Classée monument historique en 1947, la chapelle accueille désormais des répétitions des chorales de la ville et des concerts ouverts au public.

Tarif : Gratuit .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS – VISITES EN LSF

Once again this year, as part of World Deaf Day, which will take place this year during Heritage Days, we are organizing free guided tours in French Sign Language (LSF) for the deaf and hard-of-hearing public.

L’événement JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS – VISITES EN LSF Montpellier a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT MONTPELLIER