Journée Mondiale des Troubles Bipolaires Hôpital Belle-Isle Metz

Journée Mondiale des Troubles Bipolaires

Hôpital Belle-Isle 2 rue Belle-Isle Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-30 16:30:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Troubles Bipolaires, le service des maladies psychiques de l’Hôpital Belle-Isle vous invite à une soirée de partage et d’information sur les troubles bipolaires au sein de l’hôpital Belle-Isle à Metz.

Ouverte à tous, cette soirée sera organisée de la manière suivante

16h30 18h00 Ateliers de sensibilisation sur la maladie dans le hall principal,

18h00 19h00 Conférence Sommeil et troubles bipolaires le pilier invisible de l’équilibre , animée par le Dr G.Gross dans l’ancienne cafétéria.Adultes

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Hôpital Belle-Isle 2 rue Belle-Isle Metz 57045 Moselle Grand Est

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English :

As part of World Bipolar Disorders Day, the psychic illness department at Belle-Isle Hospital invites you to an evening of sharing and information on bipolar disorders at Belle-Isle Hospital in Metz.

Open to all, this evening will be organized as follows:

4:30 pm 6:00 pm: Workshops to raise awareness of the disease in the main hall,

6:00 pm 7:00 pm: Conference: Sleep and bipolar disorders: the invisible pillar of balance , led by Dr. G. Gross in the former cafeteria.

L’événement Journée Mondiale des Troubles Bipolaires Metz a été mis à jour le 2026-03-16 par AGENCE INSPIRE METZ