Journée Mondiale des Vautours 2025 Route D518 Chamaloc

Route D518 Belvédère des Vautours Chamaloc Drôme

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-09-03 15:00:00

2025-09-03

Accueil de la Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) pour observer les vautours.

Sous réserve d’annulation en raison d’intempéries.

Route D518 Belvédère des Vautours Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes eric.georgeault@lpo.fr

English :

Hosted by the Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) to observe vultures.

Subject to cancellation due to bad weather.

German :

Empfang der Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) zur Beobachtung von Geiern.

Vorbehaltlich der Absage aufgrund von schlechtem Wetter.

Italiano :

Ospitato dalla Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) per l’osservazione degli avvoltoi.

Soggetto a cancellazione a causa del maltempo.

Espanol :

Organizado por la Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) para la observación de buitres.

Sujeto a cancelación por mal tiempo.

