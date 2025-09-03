Journée Mondiale des Vautours 2025 Route D518 Chamaloc
Journée Mondiale des Vautours 2025 Route D518 Chamaloc mercredi 3 septembre 2025.
Journée Mondiale des Vautours 2025
Route D518 Belvédère des Vautours Chamaloc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 10:00:00
fin : 2025-09-03 15:00:00
Date(s) :
2025-09-03
Accueil de la Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) pour observer les vautours.
Sous réserve d’annulation en raison d’intempéries.
.
Route D518 Belvédère des Vautours Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes eric.georgeault@lpo.fr
English :
Hosted by the Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) to observe vultures.
Subject to cancellation due to bad weather.
German :
Empfang der Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) zur Beobachtung von Geiern.
Vorbehaltlich der Absage aufgrund von schlechtem Wetter.
Italiano :
Ospitato dalla Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) per l’osservazione degli avvoltoi.
Soggetto a cancellazione a causa del maltempo.
Espanol :
Organizado por la Ligue des Protection des Oiseaux (LPO) para la observación de buitres.
Sujeto a cancelación por mal tiempo.
L’événement Journée Mondiale des Vautours 2025 Chamaloc a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Pays Diois