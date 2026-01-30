Journée mondiale des zones humides à l’espace Van Gogh Place Félix Rey Arles

Journée mondiale des zones humides à l’espace Van Gogh

Du 01/02 au 08/02/2026 tous les jours. Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la Journée mondiale des Zones Humides, la Ville d’Arles vous invite à (re)découvrir la richesse exceptionnelle de ses marais à travers une conférence et une exposition mêlant regards scientifiques, pédagogiques et artistiques.

Depuis janvier 2025, Arles fait partie des 74 villes dans le monde (et 9 en France) reconnues par la Convention de Ramsar pour leur engagement en faveur des zones humides. Un traité majeur qui reconnaît ces territoires comme essentiels à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique.



Au programme



– CONFÉRENCE

Dimanche 1er février 2026 de 17h à 18h

Le label Ramsar et les zones humides histoire et perspectives

Avec Jean Jalbert, Directeur général de la Tour du Valat





– EXPOSITION

Du 1er au 8 février 2026 de 10h à 18h (Vernissage dimanche 1er février à 18h30)

Découverte du Marais de Beauchamp et du Marais du Cassaïre (En partenariat avec le CPIE du Pays d’Arles)

Regards croisés sur les zones humides arlésiennes

• Travaux d’élèves (collège Ampère & école Marinette-Carletti Aire Terrestre Éducative)

• Photographies de l’Association des photographes du Pays d’Arles

• Illustrations et projections du projet de requalification du site de Beauchamp



On vous attend nombreux pour célébrer et mieux comprendre ces écosystèmes essentiels ! .

Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36

English :

To mark World Wetlands Day, the town of Arles invites you to (re)discover the exceptional richness of its marshes through a conference and an exhibition combining scientific, educational and artistic perspectives.

