Journée mondiale des zones humides au Domaine de Belval Belval-Bois-des-Dames

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, venez découvrir les étangs du domaine de Belval. Un guide passionné vous présentera l’histoire du domaine et des étangs avant de vous emmener découvrir les zones humides et la biodiversité.Marche de 5 km sans difficulté.Inscription obligatoire Avoir 12 ans minimum

Domaine de Belval Belval-Bois-des-Dames 08240 Ardennes Grand Est

English :

As part of World Wetlands Day, come and discover the ponds of the Domaine de Belval. An enthusiastic guide will introduce you to the history of the estate and the ponds, before taking you on a tour of the wetlands and their biodiversity.5 km walk with no difficulty.Registration required Must be at least 12 years old

