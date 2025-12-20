Journée mondiale des zones humides au lac Kir de Dijon, Dijon
Journée mondiale des zones humides au lac Kir de Dijon, Dijon dimanche 1 février 2026.
Dijon Côte-d’Or
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00
2026-02-01
Pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, venez observer les oiseaux d’eau et mieux connaître le rôle de ces milieux.
RDV de 14 h à 16 h, habituellement entre l’Odysséo et la passerelle côté Plombières-lès-Dijon (la permanence est itinérante à différents endroits du lac, repérez de loin la flamme LPO) ! Réservation non nécessaire. .
Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
