Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux Larzicourt

Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Réserve Naturelle Régionale des Paquis Larzicourt Marne

Chantier nature à la Réserve Naturelle Régionale des Paquis. De 9h à 16h30.Tout public

Chantier nature à la Réserve Naturelle Régionale des Paquis Venez nous aider à entretenir ce site exceptionnel par sa capacité à accueillir une flore et une faune caractéristique des zones humides et très variée.

Au programme éclaircissement de zones colonisées par les arbres et arbustes (saules surtout) et entretien de la berge de l’étang.

Votre rôle participer au débroussaillage de quelques secteurs de la réserve pour favoriser une partie de la flore et les insectes qui lui sont associés ainsi que les reptiles (toutes ces espèces ne seront pas visibles).

Animation réalisée en partenariat avec la RNR de l’Etang et de la Prairie des Paquis, de l’Union Européenne et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Sur inscription. .

Réserve Naturelle Régionale des Paquis Larzicourt 51290 Marne Grand Est

English : Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Nature workcamp at the Réserve Naturelle Régionale des Paquis. From 9 a.m. to 4:30 p.m.

