Journée mondiale des zones humides Balade aux marais Plougrescant
Parking de la plage de Gouermel Plougrescant Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19
Propriétés du Conservatoire du littoral, les marais de Ralévy et Gouermel sont gérés par Lannion-Trégor Communauté. De leur naissance à aujourd’hui, ces marais ont eu différents usages. Entre terre et mer ce sont aussi des milieux humides spécifiques abritant une biodiversité particulière. .
Parking de la plage de Gouermel Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 96 41 88
