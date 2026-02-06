Journée mondiale des zones humides Balade nature École Thomas Donnard Penmarch

Journée mondiale des zones humides Balade nature

École Thomas Donnard 74 rue de la Joie Penmarch Finistère

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, Steven, guide nature à la Communauté de communes du Pays bigouden Sud vous donne rendez-vous à l’école Thomas-Donnart de Saint Guénolé, où les CM présenteront les oiseaux du marais, sujet étudié depuis l’an passé.

La théorie fera place à la promenade jusqu’à l’observatoire installé par la mairie de Penmarc’h sur la digue autrefois empruntée par le train Birinik. L’occasion d’observer vanneaux huppés, bécassine des marais ou encore canards.

Sur réservation par téléphone.

Bottes indispensables. .

