Journée mondiale des Zones Humides Bazas
Journée mondiale des Zones Humides Bazas dimanche 1 février 2026.
Journée mondiale des Zones Humides
Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Plusieurs animations seront proposées par le SMAHBB et le CEN Nouvelle Aquitaine à Bazas
(lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription) le dimanche 1 février à 14h
Au programme
– Ateliers en salle (découverte du monde des libellules, les espèces peuplant les zones humides et les sons de la nature)
– Sortie nature et observation des oiseaux
– Projection d’un film
Inscription obligatoire .
Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 01 96 19 zoneshumides@smahbb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée mondiale des Zones Humides
L’événement Journée mondiale des Zones Humides Bazas a été mis à jour le 2026-01-13 par La Gironde du Sud