Journée mondiale des Zones Humides

Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Plusieurs animations seront proposées par le SMAHBB et le CEN Nouvelle Aquitaine à Bazas

(lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription) le dimanche 1 février à 14h

Au programme

– Ateliers en salle (découverte du monde des libellules, les espèces peuplant les zones humides et les sons de la nature)

– Sortie nature et observation des oiseaux

– Projection d’un film

Inscription obligatoire .

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 01 96 19 zoneshumides@smahbb.fr

English : Journée mondiale des Zones Humides

L’événement Journée mondiale des Zones Humides Bazas a été mis à jour le 2026-01-13 par La Gironde du Sud