Journée mondiale des zones humides BZH Bienvenue en Zone Humide Loguivy-Plougras

Journée mondiale des zones humides

La convergence des loutres Loguivy-Plougras Côtes-d'Armor

Au cœur du bourg de Loguivy-Plougras, découvrez le jardin à partager une petite zone humide mise en valeur dans le cadre d’un projet soutenu par la Région Bretagne. A proximité, des actions sont menées pour favoriser la biodiversité locale. Pour les plus motivés, un atelier d’osier vivant (prix libre sur inscription) est proposé toute la journée. .

La convergence des loutres Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d'Armor Bretagne

