Journée mondiale des zones humides Concarneau
Journée mondiale des zones humides Concarneau mardi 17 février 2026.
Journée mondiale des zones humides
Maison du littoral à Trévignon Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17 12:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Venez découvrir et observer les oiseaux d’eau et du littoral qui passent une partie de l’hiver chez nous.
Durée 2h
Prêt de jumelles. A partir de 7 ans.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .
Maison du littoral à Trévignon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée mondiale des zones humides
L’événement Journée mondiale des zones humides Concarneau a été mis à jour le 2026-02-12 par OTC CCA