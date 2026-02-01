Journée mondiale des zones humides

Maison du littoral à Trévignon Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Venez découvrir et observer les oiseaux d’eau et du littoral qui passent une partie de l’hiver chez nous.

Durée 2h

Prêt de jumelles. A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Maison du littoral à Trévignon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée mondiale des zones humides

L’événement Journée mondiale des zones humides Concarneau a été mis à jour le 2026-02-12 par OTC CCA