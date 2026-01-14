Journée mondiale des zones humides découverte de la réserve naturelle de Rhinau Rhinau

Journée mondiale des zones humides découverte de la réserve naturelle de Rhinau

35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Découvrez les richesses naturelles du site, son histoire et son fonctionnement.

Visite découverte de la Réserve Naturelle Nationale de l’île de Rhinau avec le CENA.

Une grand partie de l’île est classée en Réserve Naturelle Nationale depuis plus de 30 ans et son gestionnaire vous invite à découvrir les richesses naturelles du site, son histoire, son fonctionnement et les perspectives de restauration.

Apportez vos jumelles.

Les chiens de sont pas autorisés dans le règlement des Réserves Naturelles. .

35 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace

English :

Discover the site’s natural riches, its history and how it works.

