Journée mondiale des zones humides Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes
Journée mondiale des zones humides Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes mercredi 11 février 2026.
Journée mondiale des zones humides
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Le Lab71 s’associe au site Natura 2000 Grosne-Clunisois pour célébrer la Journée mondiale des zones humides. Au programme mini-conférence, ateliers autour des mares et exposition sur leur rôle essentiel dans les écosystèmes.
Réservation obligatoire par téléphone. .
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée mondiale des zones humides
L’événement Journée mondiale des zones humides Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)