Journée mondiale des zones humides Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes

Journée mondiale des zones humides

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Le Lab71 s’associe au site Natura 2000 Grosne-Clunisois pour célébrer la Journée mondiale des zones humides. Au programme mini-conférence, ateliers autour des mares et exposition sur leur rôle essentiel dans les écosystèmes.

Réservation obligatoire par téléphone. .

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée mondiale des zones humides

L’événement Journée mondiale des zones humides Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)