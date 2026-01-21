Journée Mondiale des Zones Humides, Etang de Berre Animations et balades ludiques Marignane

Journée Mondiale des Zones Humides, Etang de Berre Animations et balades ludiques

Du 27/01 au 28/02/2026.

A Marignane le mercredi 11 février de 14h à 16h30.

Report le 18 février si mauvaise météo. Marignane et autour de l’étang de Berre et du Bolmon Marignane Bouches-du-Rhône

Ne faire qu’un avec les zones humides !

La Journée Mondiale des Zones Humides s’organise sur le pourtour de l’étang de Berre, avec ses sites protégés exceptionnels de biodiversité…

Venez nombreux profiter des sorties et animations proposées.

Chaque année en France, durant tout le mois de février, des actions de terrain sont organisées pour sensibiliser à la préservation des zones humides. Le but étant aussi de découvrir la nature qui nous entoure, mieux la comprendre, échanger avec l’équipe gestionnaire et autres participants.



Pour cette nouvelle édition 2026, le thème retenu est Zones humides et savoirs traditionnels célébrer le patrimoine culturel. .

Marignane et autour de l’étang de Berre et du Bolmon Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 93 12 56 contact.bolmon@ampmetropole.fr

English :

At one with wetlands!

World Wetlands Day is organized around the Etang de Berre, with its exceptional protected sites of biodiversity…

Come and take advantage of the outings and events on offer.

