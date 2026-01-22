Journée mondiale des zones humides Etrange rencontre au bord de l’eau Kerliziri Plounérin

Journée mondiale des zones humides Etrange rencontre au bord de l’eau

Kerliziri Etang du moulin neuf Plounérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Attention cette animation déconseillée aux âmes sensibles. À Plounérin, la Réserve n’accueille pas que charmants oiseaux et sympathiques loutres. Une étrange créature est armée d’une lance aphrodisiaque et pratique le cannibalisme. Partant pour la rencontrer ? .

Kerliziri Etang du moulin neuf Plounérin 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 68 22 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée mondiale des zones humides Etrange rencontre au bord de l’eau Plounérin a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose