Journée mondiale des zones humides Etrange rencontre au bord de l’eau Kerliziri Plounérin

Kerliziri Etang du moulin neuf Plounérin Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Attention cette animation déconseillée aux âmes sensibles. À Plounérin, la Réserve n’accueille pas que charmants oiseaux et sympathiques loutres. Une étrange créature est armée d’une lance aphrodisiaque et pratique le cannibalisme. Partant pour la rencontrer ? .
Kerliziri Etang du moulin neuf Plounérin 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 68 22 72
