JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES Grenade

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

PARKING DE LA GUINGUETTE DE LA NAUTIQUE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 EUR





Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15





Les cours de la Garonne et de la Save sont dynamiques et forment des espaces en constante évolution …

Venez découvrir comment les différents milieux de bords de rivière se constituent.

Comment la faune et la flore s’organisent pour les peupler et créer un paysage familier le ramier. 0 .

PARKING DE LA GUINGUETTE DE LA NAUTIQUE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@hautstolosans.fr

English :

The courses of the Garonne and Save rivers are dynamic, forming ever-changing spaces …

