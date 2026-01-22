Journée mondiale des zones humides La vie des zones humides de Poulloguer Prat

Journée mondiale des zones humides La vie des zones humides de Poulloguer

Parking du site de Poulloguer Prat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Ça s’agite dans la mare ! C’est le moment où les batraciens se retrouvent, dans les points d’eaux, pour se reproduire. Moins vulnérables la nuit, ils profitent de l’obscurité pour se déplacer et c’est pour nous, munis d’une lampe frontale, le bon moment pour les observer ! .

Parking du site de Poulloguer Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 18 16 83

