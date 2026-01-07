Journée Mondiale des Zones Humides Larchant

Journée Mondiale des Zones Humides

Marais de Larchant Larchant Seine-et-Marne

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 11:30:00

2026-02-21

Partez pour une balade nature guidée lors de l’animation Journée Mondiale des Zones Humides au Marais de Larchant.

Marais de Larchant Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France contact@maraisdelarchant.fr

Join us for a guided nature walk on World Wetlands Day at the Marais de Larchant.

