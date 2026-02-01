Journée mondiale des zones humides le Marais de Sacy, un incontournable ! Saint-Martin-Longueau

Journée mondiale des zones humides le Marais de Sacy, un incontournable !

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:30:00

2026-02-25

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec la commune de Sacy-Le-Grand et le Conseil Départemental de l’Oise, vous propose, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, une balade nature gratuite de 10h00 à 12h30 le 25 février. Vous partirez à la découverte d’une vaste zone humide et tourbeuse, essentiellement alcaline, d’un très grand intérêt écologique et patrimonial.

Le nombre de place est limité à 20 personnes.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation.

A noter prévoir des bottes (ou chaussures adaptées) et, si vous en possédez, une paire de jumelles. .

+33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

English :

World Wetlands Day: the Marais de Sacy, a must-see!

