Journée mondiale des zones humides Les oiseaux hivernants de la Lieue de Grève

Plage de Saint Efflam Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Longue de 4 kilomètres, la Lieue de Grève est l’une des plus grandes baies des Côtes-d’Armor et de Bretagne. Au gré des marées, elle offre une vaste aire d’alimentation et de repos pour une foule d’oiseaux hivernants que nous vous proposons de découvrir lors de cette sortie. .

Plage de Saint Efflam Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 87 51 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée mondiale des zones humides Les oiseaux hivernants de la Lieue de Grève Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose