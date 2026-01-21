Journée mondiale des zones humides Les oiseaux hivernants Plougrescant

Journée mondiale des zones humides Les oiseaux hivernants

Parking devant le camping municipal Plougrescant Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le secteur de Beg Vilin offre un espace de repos pour de nombreuses espèces d’oiseaux du littoral.

Le temps de la marée haute est un moment privilégié pour les observer et les identifier. .

Parking devant le camping municipal Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 96 41 88

