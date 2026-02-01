Journée mondiale des zones humides La convergence des loutres Loguivy-Plougras
Journée mondiale des zones humides La convergence des loutres Loguivy-Plougras samedi 14 février 2026.
Journée mondiale des zones humides
La convergence des loutres 10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Sortie nature pour découvrir les rôles et les richesses des zones humides.
Au coeur du bourg de Loguivy-Plougras, découvrez le jardin à partager une petite zone humide mise en valeur pour favoriser la biodiversité locale.
Bottes conseillées. .
La convergence des loutres 10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 52 21 28
