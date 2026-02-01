Journée mondiale des zones humides La convergence des loutres Loguivy-Plougras

Journée mondiale des zones humides

La convergence des loutres 10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Sortie nature pour découvrir les rôles et les richesses des zones humides.

Au coeur du bourg de Loguivy-Plougras, découvrez le jardin à partager une petite zone humide mise en valeur pour favoriser la biodiversité locale.

Bottes conseillées. .

La convergence des loutres 10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 52 21 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée mondiale des zones humides Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose