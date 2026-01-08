Journée Mondiale des Zones Humides

Magné Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Cette année, la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) met en lumière l’importance des zones humides et leur rôle crucial dans la biodiversité et la régulation climatique. Venez découvrir, dans le cadre de cette visite, la biodiversité du bassin de la Belle (affluent de la Clouère).

Gratuit, tous publics. RDV donné sur inscription.

Prévoir des chaussures adaptées à la randonnée ou bottes.

Renseignements et inscription au 05 49 91 71 54 (places limitées) ou sur le site internet du CPA Lathus.

Action réalisée dans le cadre de l’Accord de Territoire (AT) Clain Sud. .

Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

English : Journée Mondiale des Zones Humides

