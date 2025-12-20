Journée mondiale des Zones Humides

Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, laissez-vous guider au cœur de la forêt de Meilhan jusqu’à découvrir une tourbière, un milieu naturel fascinant et plein de surprises.

Cette animation vous invite à explorer un paysage singulier, façonné par l’eau et le temps, où se côtoient plantes rares, mousses étonnantes et une faune discrète mais précieuse.

Au fil de la balade, vous découvrirez les particularités de cet habitat et les rôles essentiels des tourbières pour la biodiversité, la qualité de l’eau et la régulation du climat.

Une sortie nature accessible et conviviale, idéale pour s’émerveiller, comprendre et porter un nouveau regard sur ces zones humides souvent méconnues.

Bottes exigées et réservation obligatoire ! .

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

English : Journée mondiale des Zones Humides

To mark World Wetlands Day, let us guide you through the heart of the Meilhan forest to discover a peat bog, a fascinating natural environment full of surprises.

Boots required and booking essential!

