Journée mondiale des zones humides Parcours botanique

Place de Laneros Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Le marais maritime de Laneros, l’un des plus remarquables de côte Nord armoricaine, possède une grande valeur floristique par la variété et la rareté des espèces présentes.

Accompagné d’un botaniste, ce parcours vous permettra de découvrir ces plantes des vases salées. .

Place de Laneros Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 54 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée mondiale des zones humides Parcours botanique Pleubian a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose