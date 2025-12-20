Journée Mondiale des Zones Humides Rue du Château Pau

Journée Mondiale des Zones Humides

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

La thématique 2026 Zones humides et savoirs traditionnels célébrer le patrimoine culturel vous emmène sur une réflexion entre jardins historiques et écosystèmes naturels.

Au cours d’une balade naturaliste et ludique dans le parc du Château, vous découvrirez la richesse de la faune et de la flore qui peuplent la forêt, avant de rejoindre la prairie humide, véritable refuge pour de nombreuses espèces. Une occasion unique d’observer, de comprendre et d’apprécier ces écosystèmes fragiles et indispensables.

Se munir de vêtements chauds, de bonnes chaussures ou bottes, jumelles, appareil photo, stylo !

Reporté en cas de pluie au 14 février. .

English : Journée Mondiale des Zones Humides

