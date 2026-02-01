Journée mondiale des Zones Humides Pontonx-sur-l’Adour

Journée mondiale des Zones Humides

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, la Fédération départementale des chasseurs des Landes propose deux visites de la réserve des Barthes de Pontonx-sur-l’Adour. Date limite jeudi 13 Février

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, la Fédération départementale des chasseurs des Landes (FDC40) propose deux visites de la réserve des Barthes de Pontonx-sur-l’Adour, un site de zone humide typique et représentatif du paysage barthais.

Encadrées par Thomas, technicien de la FDC40, ces visites permettront de mieux comprendre le fonctionnement des barthes, des zones humides où l’eau structure le paysage et conditionne la biodiversité. Les participants découvriront les actions menées par la FDC40 pour gérer et restaurer ces espaces.

Lieu de rendez-vous parking des Barthes, en bas de la route du château d’eau

Nombre de participants 2 groupes de 10 personnes

Date limite d’inscription jeudi 13 février 2026

bottes ou chaussures de randonnée

vêtements adaptés aux conditions météorologiques (prévoir une tenue de pluie en cas d’intempéries) .

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 95 67 06 thnapias@fdc40.fr

English : Journée mondiale des Zones Humides

As part of World Wetlands Day, the Fédération départementale des chasseurs des Landes is offering two visits to the Barthes de Pontonx-sur-l?Adour reserve. Deadline: Thursday February 13

hiking boots or shoes

weather-appropriate clothing

