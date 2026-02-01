Journée mondiale des Zones Humides Pontonx-sur-l’Adour
Journée mondiale des Zones Humides Pontonx-sur-l'Adour mardi 17 février 2026.
Début : 2026-02-17 09:30:00
fin : 2026-02-17 11:30:00
2026-02-17
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, la Fédération départementale des chasseurs des Landes propose deux visites de la réserve des Barthes de Pontonx-sur-l’Adour. Date limite jeudi 13 Février
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, la Fédération départementale des chasseurs des Landes (FDC40) propose deux visites de la réserve des Barthes de Pontonx-sur-l’Adour, un site de zone humide typique et représentatif du paysage barthais.
Encadrées par Thomas, technicien de la FDC40, ces visites permettront de mieux comprendre le fonctionnement des barthes, des zones humides où l’eau structure le paysage et conditionne la biodiversité. Les participants découvriront les actions menées par la FDC40 pour gérer et restaurer ces espaces.
Lieu de rendez-vous parking des Barthes, en bas de la route du château d’eau
Nombre de participants 2 groupes de 10 personnes
Date limite d’inscription jeudi 13 février 2026
Équipement conseillé
bottes ou chaussures de randonnée
vêtements adaptés aux conditions météorologiques (prévoir une tenue de pluie en cas d’intempéries) .
English : Journée mondiale des Zones Humides
As part of World Wetlands Day, the Fédération départementale des chasseurs des Landes is offering two visits to the Barthes de Pontonx-sur-l?Adour reserve. Deadline: Thursday February 13
hiking boots or shoes
weather-appropriate clothing
