Journée mondiale des zones humides Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-02-01
Venez découvrir la richesse avifaunistique de la zone humide qu’est la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré.
La réserve naturelle sera exceptionnellement ouverte gratuitement à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides.
Le Pôle des espaces naturels ne sera pas ouvert ce jour-là. .
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
English :
Come and discover the richness of the avifauna of the wetland that is the nature reserve of Saint-Denis-du-Payré.
