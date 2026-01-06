Journée mondiale des zones humides Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Journée mondiale des zones humides

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Venez découvrir la richesse avifaunistique de la zone humide qu’est la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré.

La réserve naturelle sera exceptionnellement ouverte gratuitement à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides.

Le Pôle des espaces naturels ne sera pas ouvert ce jour-là. .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

English :

Come and discover the richness of the avifauna of the wetland that is the nature reserve of Saint-Denis-du-Payré.

