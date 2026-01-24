Journée mondiale des zones humides Route de Lesgau Saint-Martin-de-Seignanx

Journée mondiale des zones humides

Route de Lesgau Mirador de la Réserve de Lesgau Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

À l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides, venez découvrir les Barthes de l’Adour et la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Lesgau. Animation en partenariat avec La Fédération des Chasseurs des Landes.

Rendez-vous à 17h30 au parking de la Réserve de Lesgau. Venez admirer les derniers spectacles offerts par les grues avant leur grand départ, l’occasion de fêter avec elles la Journée Mondiale des Zones Humides.

Réservation obligatoire (nombre de places limité) sur Helloasso.

Bottes indispensables et vêtements chauds conseillés (petite balade sans difficulté prévue dans la Réserve).

Tout public. Gratuit.

Durée 1h30 .

Route de Lesgau Mirador de la Réserve de Lesgau Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 16 20 cpieseignanxadour@gmail.com

English : Journée mondiale des zones humides

