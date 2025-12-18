Journée mondiale des zones humides Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont

Journée mondiale des zones humides

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche

Début : 2026-02-06 15:00:00

fin : 2026-02-06 17:00:00

2026-02-06

A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, découvrez l’importance de la Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot dans l’accueil des oiseaux d’eau. Sur réservation. .

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Journée mondiale des zones humides

