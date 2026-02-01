Journée mondiale des zones humides Tonnerre
Journée mondiale des zones humides Tonnerre samedi 7 février 2026.
Journée mondiale des zones humides
58 Rue Vaucorbe Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
Chaque 2 février, la Journée mondiale des zones humides rappelle l’importance de ces milieux essentiels, à l’occasion de l’anniversaire de la Convention de Ramsar (1971).
Tout au long du mois de février, plusieurs animations sont proposées par l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) de l’Armançon sur son bassin versant pour mieux comprendre et préserver les zones humides
07/02 Fresque des zones humides
11/02 Sortie nature à Davrey en partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube
18/02 Balade à Bas-Rebourseaux .
58 Rue Vaucorbe Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 45 72 97 educ.environnement@bassin-armancon.fr
