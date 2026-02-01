Journée mondiale des zones humides

58 Rue Vaucorbe Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Chaque 2 février, la Journée mondiale des zones humides rappelle l’importance de ces milieux essentiels, à l’occasion de l’anniversaire de la Convention de Ramsar (1971).

Tout au long du mois de février, plusieurs animations sont proposées par l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) de l’Armançon sur son bassin versant pour mieux comprendre et préserver les zones humides

07/02 Fresque des zones humides

11/02 Sortie nature à Davrey en partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube

18/02 Balade à Bas-Rebourseaux .

58 Rue Vaucorbe Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 45 72 97 educ.environnement@bassin-armancon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée mondiale des zones humides

L’événement Journée mondiale des zones humides Tonnerre a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois