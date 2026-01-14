Journée mondiale des zones humides Val-de-Reuil
Journée mondiale des zones humides Val-de-Reuil mercredi 4 février 2026.
Journée mondiale des zones humides
Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 14:30:00
fin : 2026-02-04 16:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Venez découvrir la réserve ornithologique à l’aide d’un guide ornithologue et observer la faune sans dérangement à l’aide d’une longue-vue. S’habiller en conséquence, avoir des bottes ou chaussures de randonnée. Prêt de paire de jumelles possible. .
Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie grande.noe@gonm.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée mondiale des zones humides
L’événement Journée mondiale des zones humides Val-de-Reuil a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Seine Eure