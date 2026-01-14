Journée mondiale des zones humides Val-de-Reuil

Journée mondiale des zones humides

Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil Eure

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-04 16:30:00

Venez découvrir la réserve ornithologique à l’aide d’un guide ornithologue et observer la faune sans dérangement à l’aide d’une longue-vue. S’habiller en conséquence, avoir des bottes ou chaussures de randonnée. Prêt de paire de jumelles possible. .

Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie grande.noe@gonm.org

