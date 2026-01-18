Journée mondiale des zones humides

1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, découvrez les différents milieux qui composent cet espace naturel protégé de 102 ha. Accompagné d’un agent de la Réserve. Prêt de jumelles et longue-vue.

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, découvrez les différents milieux qui composent cet espace naturel protégé de 102 ha. Accompagné d’un agent de la Réserve. Prêt de jumelles et longue-vue.

A partir de 7 ans. Prévoir des bottes.

Gratuit sur inscription. .

1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée mondiale des zones humides

Walking tour led by local raconteur Jean Marie Richon, as part of the World Wetlands Day celebrations.

L’événement Journée mondiale des zones humides Villeton a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Val de Garonne